Vreemde lucht in trampolinepark Waalwijk, zeventig kinderen geëvacueerd
Vandaag om 17:12 • Aangepast vandaag om 17:42
Zeventig kinderen en veertig volwassenen moesten woensdagmiddag tijdelijk een trampolinepark aan de Bachlaan in Waalwijk verlaten. De brandweer evacueerde het gebouw nadat er een melding kwam van een vreemde lucht.
Iedereen werd veilig naar buiten geleid en opgevangen op een grasveld naast het gebouw.
De brandweer heeft uitvoerig metingen gedaan, maar er werden geen gevaarlijke stoffen of afwijkende waardes gevonden.
Na een half uur mochten de kinderen weer naar binnen en konden ze verder springen.
