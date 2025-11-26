Navigatie overslaan

Vreemde lucht in trampolinepark Waalwijk, zeventig kinderen geëvacueerd

Vandaag om 17:12 • Aangepast vandaag om 17:42
De brandweer voerde metingen uit bij het trampolinepark in Waalwijk.
Zeventig kinderen en veertig volwassenen moesten woensdagmiddag tijdelijk een trampolinepark aan de Bachlaan in Waalwijk verlaten. De brandweer evacueerde het gebouw nadat er een melding kwam van een vreemde lucht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Iedereen werd veilig naar buiten geleid en opgevangen op een grasveld naast het gebouw.

De brandweer heeft uitvoerig metingen gedaan, maar er werden geen gevaarlijke stoffen of afwijkende waardes gevonden. 

Na een half uur mochten de kinderen weer naar binnen en konden ze verder springen.

