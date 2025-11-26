170 mensen op straat bij aluminiumbedrijf Hydro in Drunen

170 medewerkers van aluminiumbedrijf Hydro in Drunen verliezen binnenkort hun baan. Dat bevestigt directeur Leopold Moormann woensdag aan Omroep Brabant. Het Noorse bedrijf sluit de productielocatie in Drunen in de loop van 2026.

Wanneer dat precies gaat gebeuren hangt af van de gesprekken die gevoerd gaan worden. Veel kan het bedrijf hierover nog niet zeggen. "Maar we gaan ons inzetten om mensen eerlijk en met respect te behandelen."

Volgens Hydro worden medewerkers in deze periode ondersteund met psychologische hulp en begeleiding. Iedereen is op de hoogte gebracht van het slechte nieuws. Wat er na de sluiting met de locatie in Drunen gebeurt, is nog niet bekend.

Naast de vestiging in Drunen gaan ook twee vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, een vestiging in Duitsland en een vestiging in Italië dicht. In totaal verliezen 730 medewerkers hun baan. Hydro Pole Products in Drunen, dat aluminium lantaarnpalen, vlaggenmasten en verkeers- en spoorwegpalen maakt, blijft wél bestaan.

Reden van sluiting?

Het Noorse bedrijf zegt te moeten besparen. "Elk van de betrokken vestigingen, ook deze in Drunen dus, is verliesgevend als het gaat om extrusieoperaties (red. een specifiek productieproces waarbij een materiaal door een matrijs wordt geperst) en heeft al geruime tijd financiële problemen. Hydro moet 'aanzienlijke' investeringen doen om weer winstgevend te worden."

“Dergelijke besluiten zijn nooit eenvoudig, maar wel noodzakelijk”, zegt CEO Eivind Kallevik in een persbericht. Hydro wil zijn footprint en productiecapaciteit aanpassen aan de huidige marktsituatie.