Brood voor daklozen en actie tegen vrouwengeweld: dit gebeurde vandaag

Van gratis brood voor daklozen tot muurschilderingen tegen vrouwengeweld: dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Studio 100 heeft Diede van den Heuvel uit Someren gekozen als de nieuwe Doornroosje voor hun theaterproductie. De 25-jarige zal vanaf mei samen met haar grote voorbeeld Free Souffriau op de planken staan in België. Eerder was ze al te zien als invaller bij K3. Hier lees je haar verhaal.

Bij stichting BroodNodig in Tilburg komen dagelijks mensen in nood voor een gratis maaltijd. Onder hen is Jakub, een dakloze Tsjechische ingenieur die teleurgesteld raakte in het Nederlandse arbeidssysteem, en Rik die door stijgende kosten nauwelijks kan rondkomen. De stichting deelt zes dagen per week brood uit aan mensen die het nodig hebben. Hier lees je het hele verhaal.

Kunstenares Annabel van Groesen werd tijdens het maken van een muurschildering tegen vrouwengeweld in Eindhoven zelf lastiggevallen. Het kunstwerk, onderdeel van de campagne Orange the World, moet het probleem van geweld tegen vrouwen zichtbaarder maken. De schildering is te zien aan de Kronehoefstraat. Lees hier haar verhaal.

Door een stroomstoring bij de rioolwaterzuivering in Haps moeten 90.000 inwoners van het Land van Cuijk zo min mogelijk water gebruiken. Het afvalwater wordt tijdelijk rechtstreeks op de Maas geloosd. Het waterschap verwacht dat de problemen eind van de dag zijn opgelost. Check het hier.

De gemeente Meierijstad gaat de vier soldatenbeelden die afgelopen jaar meermaals doelwit waren van vandalisme verzwaren met beton. De 3D-geprinte standbeelden in Eerde, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel worden steviger vastgezet met bouten. De aanpassingen kosten ruim 17.000 euro. Hier lees je het hele verhaal.