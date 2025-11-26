Advertentie
Automobilist ziet scootmobiel over het hoofd in Tilburg, man zwaargewond
Vandaag om 19:42 • Aangepast vandaag om 21:13
Een man op een scootmobiel is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat hij op de Ringbaan Noord werd aangereden door een bestelbusje. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De man stak rond zeven uur de Ringbaan Noord over, naar de Parallelweg. Op die weg reed een bestelbusje. De bestuurder ervan zag de man echter over het hoofd.
De man raakte bij de botsing zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel was volledig aan diggelen.
De politie onderzoekt de aanrijding. De Parallelweg is afgesloten.
