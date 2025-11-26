Megastunt PSV: Eindhovenaren slopen Liverpool in eigen huis

PSV heeft gehakt gemaakt van Liverpool in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz kwam woensdagavond al vroeg op voorsprong in de wedstrijd op Anfield. Even leek het de verkeerde kant op te gaan voor de 3000 meegereisde supporters in het uitvak. Maar in de tweede helft waren het Guus Til en Couhaib Driouch die PSV de drie punten bezorgden, door 1-4 als eindstand op het bord te zetten.

Virgil van Dijk de fout in PSV begon sterk aan de wedstrijd en dat leverde al snel een corner op. Die hoekschop werd uit de doelmond geslagen door de aanvoerder van Liverpool, en Brabander, Virgil van Dijk. En dus ging de bal al vroeg op de stip. Ivan Perisic stuurde de Liverpool-doelman de verkeerde hoek in en zette de Eindhovenaren al snel op 0-1. De 3000 fans in het uitvak waren hier maar al te blij mee. Sowieso lieten ze zich heel de hele wedstrijd goed horen.

Vooraf ging het al rond: dit zou een leuke wedstrijd kunnen worden. PSV steekt in uitstekende vorm en Liverpool is zoekende. De regerend Engels kampioen staat momenteel twaalfde in de Premier League en PSV kon een overwinning in de Champions League erg goed gebruiken, met het oog op de volgende ronde.

Lang kon PSV niet van de voorsprong genieten, want in minuut 12 kwam Cody Gakpo in scoringspositie. Echter werd het schot van het kind van de club van PSV gekeerd door Matej Kovar. Helaas voor de meegereisde fans viel de rebound voor de voeten van Dominik Szoboslai, die de 1-1 gemakkelijk kon binnenschuiven.

Liverpool drong steeds meer aan en PSV kon niks anders doen dan tegenhouden. Na een half uur leek de geboren Bredanaar Virgil van Dijk zijn fout bij de 0-1 bijna goed te maken, maar zijn kopbal raakte de lat. Kovar liet voor rust nog maar eens zien waarom hij de eerste keeper van PSV is door een schot van Hugo Ekitike uit de hoek te halen. Gelukkig voor PSV floot Alejandro Hernández Hernández daarna voor de rust.

PSV zet aan

PSV kwam fris uit de kleedkamer voor het tweede bedrijf. De storm van Liverpool leek te zijn gaan liggen. Dat bleek helemaal zo te zijn toen Mauro Júnior Guus Til wegstuurde in minuut 56. De spits, want zo mogen we hem tegenwoordig wel noemen, liet deze uitgelezen kans niet liggen en knalde de 1-2 tegen de touwen.

En nee, de koek was nog niet op voor PSV. Een kwartier voor het einde knalde invaller Ricardo Pepi tegen de paal, waarna de andere invaller, Couhaib Driouech er als de kippen bij was om de 1-3 binnen te tikken. Om het nog gekker te maken, maakte de Marokkaanse buitenspeler er ook nog 1-4 van.

Een prestatie van formaat van PSV. De Eindhovense fans zullen voorlopig nog niet gaan slapen. Dankzij deze overwinning wordt overwintering in de Champions League ineens best reëel voor de ploeg van Peter Bosz. In de resterende wedstrijden tegen Atlético Madrid, Bayern München en Newcastle United zouden twee punten genoeg moeten zijn om de volgende ronde van het 'Miljardenbal' te bereiken.