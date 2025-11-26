PSV'ers vieren winst in Liverpool met de 3JS, een wijntje of gewoon slapen

Wat doe je als je zojuist met 1-4 hebt gewonnen bij de Engels kampioen? Nou, dat verschilt heel erg per persoon. Zo gaat Peter Bosz voor een heerlijk rood wijntje, maar gaat de man van twee goals, Couhaib Driouech, lekker vroeg naar bed. Joey Veerman gooit het over een andere boeg en gaat voor de Hollandse Krakers op woensdagavond.

Helaas voor Joey moest hij na de wedstrijd de aanwezige journalisten te woord staan. Toch gaat hij nog wel een speciaal nummertje draaien op de terugweg: "Ik ben zelf heel fan van de 3JS, Dat zijn hele goede zangers, hoor. Maar helaas kennen niet alle teamgenoten ze."

PSV leverde woensdag een waanzinnige prestatie door Liverpool met 1-4 te verslaan in de Champions League. Reden voor een feestje zou je zeggen. Joey Veerman liet al eerder weten dat niet iedereen fan is van zijn muzieksmaak. "Voor de wedstrijd durf ik niet eens met de box te verbinden, dan zijn ze allemaal te serieus. Maar na de wedstrijd, dan pak ik hem wel op."

Couhaib Driouech verschijnt op de persconferentie met zijn Man of the Match-bokaal. "Die gaat mee naar bed vanavond." Verder hoeven we niet al te veel te verwachten van de man met twee goals: "Ik ga slapen en dan kijken of ik nog wakker word uit deze droom."

Aanvoerder Jerdy Schouten durfde dit niet eens te dromen: "1-4 is nooit door mijn hoofd gegaan, dat is wel heel enthousiast op Anfield." Toch is het werkelijkheid, merkte Schouten ook in het stadion. "Ik hoorde op een gegeven moment onze fans meer dan die van Liverpool, maar dat had misschien ook wat met de stand te maken."

Wijntje voor Bosz

Ook Peter Bosz heeft genoten: "Ik was na de wedstrijd hopelijk net zo blij als alle jongens. Winnen op Anfield is natuurlijk een wereldprestatie." Nadat hem gevraagd wordt hoe hij dit gaat vieren, vraagt hij aan de perschef: "Een wijntje?" Waarna een bevestigend knikje volgt. "Maar dan wel een lekkere rode", sluit de 62-jarige oefenmeester af.