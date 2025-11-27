Politie zoekt vermiste Fatma (15) uit Tilburg: 'We maken ons grote zorgen'

De 15-jarige Fatma uit Tilburg is sinds maandag vermist. Ze is zelf van huis weggelopen. Haar familie en de politie maken zich zorgen. "Omdat de kans bestaat dat ze in verkeerde handen valt of omdat ze mogelijk zichzelf iets aandoet."

De politie denkt dat Fatma nog in de omgeving van Tilburg is 'maar zeker weten doen we dat niet'. "Ondanks alle mogelijkheden die we hebben is het ons nog niet gelukt om haar te vinden en naar huis te brengen. Om die reden is er op woensdag een Vermist Kind Alert uitgegaan."



Per ongeluk Amber Alert

Woensdagnacht laat de politie weten dat er in plaats van een Vermist Kind Alert per ongeluk een Amber Alert is uitgegaan. Bij dat laatste is er sprake van direct levensgevaar. Bij een Vermist Kind Alert zijn er grote zorgen, maar geen direct levensgevaar.

Ze zijn wel nog steeds op zoek naar het meisje. Ze is 1,60 meter lang, heeft een tenger postuur en een neuspiercing. Ze draagt mogelijk een zwart topje lichtblauwe joggingbroek, slippers en ze heeft een groene rugtas. "Ziet u haar bel dan 112. Heeft u een vermoeden waar ze zou kunnen zijn of heeft u andere informatie over haar mogelijke verblijfplaats bel dan 0900-8844."