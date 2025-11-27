Vermist meisje (15) uit Tilburg weer terecht

Het 15-jarige meisje uit Tilburg dat sinds maandag vermist was, is weer terecht. "Ze is in goede gezondheid aangetroffen", schrijft de politie.

Het meisje was zelf van huis weggelopen. Haar familie en politie waren bang dat ze in verkeerde handen zou vallen.

De politie had per ongeluk een Amber Alert verstuurd in plaats van een Vermist Kind Alert. Die eerste wordt alleen verstuurd als er sprake is van direct levensgevaar. Bij een Vermist Kind Alert zijn er grote zorgen, maar geen direct levensgevaar.