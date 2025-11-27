Advertentie
Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis
Vandaag om 06:17 • Aangepast vandaag om 06:33
Een automobilist is donderdagochtend in een waterbunker gereden aan de Blaarthemseweg in Veldhoven. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De berijdster is niet gewond geraakt.
De automobilist kwam vanuit het Jikteind en maakte een bocht naar rechts toen het misging. De auto belandde in het water. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.
