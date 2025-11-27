Navigatie overslaan

Auto belandt in waterbunker in Veldhoven, bestuurder naar ziekenhuis

Vandaag om 06:17 • Aangepast vandaag om 06:33
Auto in waterbunker (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Een automobilist is donderdagochtend in een waterbunker gereden aan de Blaarthemseweg in Veldhoven. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De berijdster is niet gewond geraakt.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

De automobilist kwam vanuit het Jikteind en maakte een bocht naar rechts toen het misging. De auto belandde in het water. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. 

Foto: RicoVogels/Persbureau Heitink
