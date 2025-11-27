Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom in Asten

Een automobilist is donderdagochtend zwaargewond geraakt in Asten. Hij raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom aan de Dennendijk.

De auto raakte door een nog onbekende reden waarschijnlijk eerst de berm in het buitengebied. De man verloor toen controle over het stuur en botste vervolgens aan de andere kant van de weg tegen een boom.