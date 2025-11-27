Advertentie
Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom in Asten
Vandaag om 08:11 • Aangepast vandaag om 08:28
Een automobilist is donderdagochtend zwaargewond geraakt in Asten. Hij raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom aan de Dennendijk.
De auto raakte door een nog onbekende reden waarschijnlijk eerst de berm in het buitengebied. De man verloor toen controle over het stuur en botste vervolgens aan de andere kant van de weg tegen een boom.
De bestuurder is door hulpdiensten uit zijn auto gehaald. Er kwam ook een traumahelikopter. De man wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend of de trauma-arts met de ambulance meegaat.
De politie doet onderzoek naar het ongeluk.
