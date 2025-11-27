Advertentie
Flinke vertraging op A17
Vandaag om 08:58 • Aangepast vandaag om 09:15
Automobilisten die van Roosendaal richting Dordrecht rijden, moeten rekening houden met flinke vertraging. De extra reistijd tussen Standdaarbuiten en knooppunt Klaverpolder is om negen uur nog ruim een uur.
De file heeft te maken met de dichte A29 bij de Haringvlietbrug. Daar was donderdagochtend een ongeluk tussen meerdere auto's.
Het verkeer kan daarvoor omrijden via Dordrecht (A16, A17 en A58). Die wegen lopen dus ook vast.
Advertentie
Advertentie