Flinke vertraging op A17 voorbij
Vandaag om 08:58 • Aangepast vandaag om 13:14
Automobilisten die van Roosendaal richting Dordrecht rijden, moesten rekening houden met flinke vertraging. De extra reistijd tussen Standdaarbuiten en knooppunt Klaverpolder is om twaalf uur nog een half uur. Een uur later was de file weer voorbij.
De file heeft te maken met de dichte A29 bij de Haringvlietbrug. Daar was donderdagochtend een ongeluk tussen meerdere auto's.
Het verkeer kon daarvoor omrijden via Dordrecht (A16, A17 en A58). Die wegen liepen dus ook vast.
