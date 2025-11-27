Zieke Rien (56) mag eindelijk naar huis, maar de lift in zijn flat is kapot

Rien de Leeuw (56) uit Den Bosch heeft een spierziekte, slokdarmkanker en in de afgelopen weken ook nog zes longontstekingen. Alsof dat niet genoeg is, kan hij nu vanuit het ziekenhuis niet naar huis. De lift in de Bossche Singelflat waar hij woont is namelijk kapot. "Ik wil heel graag naar mijn kat, maar dat kan niet."

De afgelopen drie maanden heeft Rien meerdere keren in het Jeroen Bosch ziekenhuis gelegen. Hij ligt er deze keer sinds anderhalve week, maar woensdag mocht hij van de artsen naar huis. "Met de ambulance zouden ze mij naar huis brengen. Nou, dan mag ik eindelijk naar huis en dan kan het niet." Rien woont op de tweede verdieping van de Bossche Singelflat en hij is rolstoelafhankelijk. Zonder lift is het voor hem onmogelijk om zijn huis binnen te komen. Daarom blijft hij nu langer in het ziekenhuis. "Ik kan hier ook geen eeuwigheid blijven, hoe lief ze hier ook voor me zijn. Ik wil naar mijn kat", vertelt hij, terwijl hij emotioneel wordt.

"Dat beestje heeft mij al bijna drie maanden niet gezien."

Ondertussen zorgen de onderburen van Rien voor zijn kat. "Maar ik wil het liefst zelf naar huis. Dat beestje heeft mij al bijna drie maanden niet gezien omdat ik telkens in het ziekenhuis lag."

In de flat wonen naast Rien nog meer hulpbehoevende mensen. Er zijn vijftien appartementen, waarvan veertien bewoond zijn. "Wij wonen zelfstandig, maar er is wel een intercom in de woning. Je kunt dus 24 uur per dag iemand oproepen als je hulp nodig hebt." Rien heeft de afgelopen dagen meerdere keren woningcorporatie Zayaz aan de lijn gehad. "Ze weten niet hoe lang het gaat duren. Ze zeggen dat ze weten dat het urgent voor me is, maar dat ze er niets aan kunnen doen." Zayaz heeft aan Rien laten weten dat afgelopen maandag een nieuw onderdeel in de lift is gezet. "Alleen dat was een tweedehands onderdeel en binnen een mum van tijd was dat ook stuk. Ze moesten dus een nieuw onderdeel bestellen."

"Het zijn bewoners die minder mobiel zijn en van een lift afhankelijk zijn."