Engelse kranten schrijven vol lof over PSV: 'Lesje in effectiviteit'

Analyses in de Britse pers beschreven het optreden van PSV als uiterst efficiënt en volwassen. Waar Liverpool het merendeel van de balbezit had en met 26 schoten aan het aanvalswerk was, wist PSV, met slechts negen pogingen, de kansen die er waren genadeloos af te maken.



Perfect plan

Volgens media als ESPN UK en Reuters was het niet de hoeveelheid aan kansen dat het verschil maakte, maar de juiste keuzes en de goede afwerking. Ze prezen daarbij vooral de perfecte steekpass van Mauro Júnior, die Guus Til vrij voor de goal zette.



"In plaats van dominantie toonde PSV controle", gaat ESPN UK door. daarbij noemen ze drie punten: discipline in de verdediging, alertheid in de omschakeling en klinisch afwerken wanneer de gelegenheid zich voordeed. "Dit was niet zomaar geluk. Het was een tactisch plan wat perfect werkte. Zelfs met beperkt balbezit wist PSV de match te dicteren, en maakte het doelpunten op momenten dat Liverpool kwetsbaar was."



Visitekaartje

The Guardian noemt de overwinning van PSV een 'visitekaartje voor de rest van Europa'. Het is volgens hen geen toeval meer, maar het bewijs dat PSV op dit moment de juiste ingrediënten heeft: organisatie, efficiëntie en de durf om toe te slaan.



De dominante verrassingsaanval van PSV in de tweede helft verbaasde Sky Sports. "PSV was na rust alles behalve bang om te voetballen. De bal ging moeiteloos rond. Ze wisten van fouten te profiteren op de momenten dat het moest."



Verder de afgrond in

Aan de andere kant duwt de ploeg van Peter Bosz de nummer twaalf van de Engelse Premier League verder de afgrond in. Het is alweer de negende nederlaag in twaalf wedstrijden. "De nederlaag tegen PSV markeert de slechtste reeks van Liverpool in meer dan 71 jaar", concludeert Sky Sports. "Ondanks forse uitgaven en hoge verwachtingen blijkt de ploeg structureel falen te vertonen."