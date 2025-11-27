Verdachte van fatale schietpartij op Sam uit Oss langer vast

De 28-jarige Nijmegenaar die verdacht wordt van de fatale schietpartij op Sam (24) uit Oss blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd, meldt een woordvoerder van de rechtbank.

Hij werd direct na de schietpartij in Rotterdam opgepakt en wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Zijn voorarrest werd eerder al met twee weken verlengd.

Sam, moeder van een 3-jarig zoontje, werd na de schietpartij ter plekke gereanimeerd, maar overleed aan haar verwoningen in een Rotterdams ziekenhuis. Zij zou samen met haar 28-jarige vriend en een 20-jarige man uit Nijmegen in de auto hebben gezeten.

Die laatste verdachte werd zo'n twee weken geleden opgepakt. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Beide verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.