Dinosaurussen bij de Beekse Bergen, ruim 5000 lichtfiguren kleuren het park
Hoewel de meeste dieren al lekker in hun binnenverblijf zitten, is het woensdagavond toch best druk bij de Beekse Bergen. Het is de aftrap van de Light Safari, een route met duizenden lichtfiguren die je meeneemt door miljoenen jaren geschiedenis. “Ik vind de details die in sommige figuren zitten heel erg mooi”, vertelt een medewerker, die alvast een rondje mocht lopen.
Met het organiseren van de Light Safari hoopt het safaripark zijn gasten in de winter ook iets bijzonders aan te bieden. Dat lijkt te werken, want volgens het park komen er tot maart zo’n 200.000 bezoekers op af.
Voor Rens Willemsen, general manager bij de Beekse Bergen, is het tijdens de aftrap zeker niet de eerste keer dat hij de route ziet. “Ik heb al vele rondes gelopen en het meest indrukwekkende vind ik de tijdtunnel met op de achtergrond die enorme dino en levensechte vulkaan”, vertelt hij trots.
“Nu een avondje met collega’s, maar ik ga zeker nog eens terug met de kleinkinderen.”
De meeste dieren zitten ’s avonds binnen en al die extra mensen en duizenden lichtjes zijn niet storend. “Alleen de olifanten en chimpansees kunnen naar buiten en die vinden het hartstikke gezellig dat er ook ’s avonds wat visite langskomt”, vertelt Willemsen.
Voor de manager was het dus niet het eerste rondje, maar voor de medewerkers en vrijwilligers die woensdagavond een kijkje mochten nemen wel. En hoewel ze het allemaal heel mooi vinden, springt er voor iedereen wat anders uit. “Voor mij dan toch de vulkaan”, vertelt een jonge medewerker. “Dat is het grootste en stoerste en daar blijft iedereen toch even staan om een fotootje te nemen.”
Voor een vrijwilliger van Stichting Wildlife springen de dinosaurussen eruit. “Nu een avondje met collega’s, maar ik ga zeker nog eens terug met de kleinkinderen. Die gaan zich helemaal verbazen over al die enorme dino’s”, lacht ze.