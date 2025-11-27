Automobilist (74) rijdt 200 tijdens politieachtervolging

Een 74-jarige Eindhovenaar heeft woensdagavond veel te hard gereden. De man negeerde een stopteken van de politie nadat hij met 142 kilometer per uur was gelaserd op de A270 in Helmond.

De motoragent zette de achtervolging in, waarna de automobilist nog harder ging rijden. Zijn hoogste snelheid was 202 kilometer per uur.

Na twee kilometer stopte de man op de vluchtstrook. Hij en zijn voertuig werden overgebracht naar de politiecontrole die op dat moment plaatsvond op parkeerplaats Vaalre. De Eindhovenaar reed 102 kilometer per uur te hard. Zijn rijbewijs is ingenomen. Een jaar geleden werd hij ook al gemeld bij de politie vanwege gevaarlijk rijgedrag.