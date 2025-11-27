Wielerkoers ZLM Tour eindigt volgend jaar in Waalwijk

De Nederlandse wielerwedstrijd ZLM Tour eindigt volgend jaar in Waalwijk. Zowel de start als finish van de slotrit op 6 september zijn daar. Dat maakte organisator Libéma Profcycling donderdag bekend.

"Het is een prachtige kans om onze gemeente sportief op de kaart te zetten en inwoners dicht bij elkaar te brengen", zegt wethouder Timon Klerx op de website van de wielerkoers. "Deze koers past perfect bij onze ambitie om bewegen te stimuleren en sport te vieren binnen onze gemeenschap."

Volgens manager Eelco Franckaert van de wielerorganisatie is Waalwijk een geschikte locatie. "Waalwijk heeft een vriendelijke, gastvrije uitstraling en een sterke regionale betrokkenheid. Als logistieke hotspot in Nederland en belangrijke schakel in de (inter)nationale distributie mogen we Waalwijk met recht een toonaangevende stad noemen."

Schijndel

De koers vindt in 2026 voor het eerst direct na de zomer plaats, van 2 tot en met 6 september. Door de wedstrijd iets eerder te plannen, moet de ZLM Tour beter aansluiten op de programma’s van renners en ploegen. Daarmee hoopt de organisatie op een sterker deelnemersveld.

De wielerkoers start en finisht ook in Schijndel. Afgelopen jaar ging de wedstrijd niet door, omdat er door de NAVO-top geen politiebegeleiding beschikbaar was.