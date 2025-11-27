Navigatie overslaan

NAC speelt ook tegen Excelsior zonder Holtby: bezwaar opnieuw afgewezen

Vandaag om 12:19 • Aangepast vandaag om 12:43
NAC-speler Lewis Holtby (foto: Orange Pictures).
NAC Breda moet het ook tegen Excelsior nog zonder Lewis Holtby stellen. De nummer 16 van de Eredivisie had voor de tweede keer bezwaar gemaakt tegen de schorsing van de Duitse middenvelder, maar ook dat beroep is afgewezen.

Geschreven door
Mees van Roosmalen

Holtby kreeg een schorsing van drie wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, na zijn rode kaart tegen FC Volendam eerder deze maand. Hij werd bestraft voor een overtreding van achteren op Gibson Yah. Door de schorsing miste hij al het thuisduel met PSV van afgelopen zaterdag.

NAC speelt komende zaterdag uit tegen Excelsior, dat veertiende staat in de Eredivisie. De wedstrijd in Rotterdam begint om half vijf.

