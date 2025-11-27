William bedolven onder reacties na muizenplaag in huis: ‘Schitterend'

Er lijkt een oplossing gevonden voor de muizenplaag bij William IJpelaar uit Vlijmen en zijn buren. William zegt zelf geen geld te hebben om een professionele ongediertebestrijder in te schakelen. Na het verhaal bij Omroep Brabant meldden zich meerdere mensen om hulp te bieden.

“Ik vind het schitterend dat er zoveel mensen willen helpen. Ik voel me serieus genomen”, zegt William aan de telefoon. Een dag eerder vertelde hij nog over de muizenplaag in zijn huis en de buurt. In de hoeken van zijn woonkamer, de meterkast, de voorraadkast en op de stoelen liggen muizenkeutels. Ook wordt het meubilair aangevreten en als hij op de bank ligt, lopen de dieren zelfs over zijn hoofd. Ook buurvrouw Els Kuis had last van muizen. Eerst in huis, maar nu vooral in de schuur.

Onder meer een ongediertebestrijder uit de buurt van Hoorn meldde zich om William te helpen. “De muizen lopen in de meterkast en in de stoelen. Het bedrijf denkt dat ik last heb van een muizennest. Daarom komen ze op 2 en 3 december langs om alle gaten dicht te maken. Kosteloos. Dat vind ik echt fantastisch. Er zijn toch nog goede mensen op de wereld,” zegt hij opgetogen. De situatie ging de Vlijmenaar aan het hart. “Ik ben er kapot van. Ik weet het niet meer. Ik word knettergek van die muizenkeutels.”

William meldde de situatie meerdere keren bij woningbouwvereniging Woonveste, maar daar ving hij bot. Een woordvoerder reageert nu dat er waarschijnlijk ‘in de signalering iets niet goed is gegaan, waardoor de meldingen niet bij de buurtbeheerder terecht zijn gekomen’. Inmiddels is er iemand langs geweest om de situatie te bekijken. Volgens William heeft hij een goed gesprek kunnen voeren. “De medewerker was rustig en luisterde naar mijn verhaal.”

De woordvoerder laat verder weten dat de schuur en de achtertuin volgende week schoongemaakt worden. Daarna kan de ongediertebestrijder uit Hoorn aan de slag. William heeft vertrouwen in dat bedrijf. Maar mocht dat toch niet lukken, dan helpt de woningbouwvereniging.