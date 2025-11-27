Bedrijven hebben straks geen vergunning meer nodig voor stikstofmaatregelen

Bedrijven moeten iets aan hun stikstofuitstoot kunnen doen, zonder dat ze daarvoor een vergunning nodig hebben. Dat maken Gedeputeerde Staten donderdag bekend. Nu is daar nog een vergunning voor nodig, maar op het moment is het voor bedrijven vrijwel onmogelijk om die te krijgen. Eerder bracht het college plannen naar buiten om het boeren mogelijk te maken hun stallen zonder vergunning te verduurzamen.

Terwijl het juist hard nodig is dat bedrijven dat doen, omdat er teveel stikstof belandt in kwetsbare natuur. Daardoor gaat het slecht met natuurgebieden in Brabant.

Stikstofgedeputeerde Wilma Dirken (VVD) hoopt met het wijzigen van de regels de impasse in de vergunningverlening te omzeilen. Door uitspraken van de rechter ligt die vrijwel stil, wat voor problemen zorgt bij bedrijven die iets aan hun stikstofuitstoot moeten doen.

Natuurherstel

Bedrijven die aanpassingen doen om hun bedrijf te verduurzamen, en daardoor minder stikstof uitstoten, hoeven volgens de nieuwe regels geen vergunning aan te vragen. Dat zit zo: voor een maatregel die bijdraagt aan het herstellen van de natuur is geen vergunning nodig. Ze hoeven alleen te melden bij de provincie dát ze verduurzamen. De provincie kan vervolgens controleren of die verduurzaming ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

Als een bedrijf tegelijkertijd andere aanpassingen wil doen die niet direct bijdragen aan natuurherstel, zoals het uitbreiden van de productiecapaciteit, blijft een vergunning nodig.

"Ook buiten de landbouw moeten ondernemers en instellingen verduurzamen", zegt gedeputeerde Dirken. "Met deze regeling maken we dat mogelijk. We kiezen bewust voor een aanpak die natuurherstel centraal stelt én perspectief biedt aan bedrijven die willen bijdragen aan een duurzame toekomst."

In december worden de plannen van het college voorgelegd aan Provinciale Staten. Die moeten dan een oordeel vellen over het voorstel. Met name bij de juridische houdbaarheid voor boeren zetten partijen eerder nog vraagtekens.