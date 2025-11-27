De eindejaarsbonus komt (bijna) altijd in december, experts leggen het uit
Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent niet alleen feestdagen, kerstcadeaus en oliebollen, maar voor velen ook dat extraatje van je werkgever: de dertiende maand of eindejaarsuitkering. Maar waarom komt dat geld eigenlijk pas in december?
Om mee te beginnen: die extra dikke portemonnee aan het eind van het jaar krijgt niet iedereen. “Het is niet zo dat iedere werknemer er recht op heeft”, vertelt arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. Hierover moet namelijk iets zijn vastgelegd in een cao, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek.
Beloning voor personeel
Meijers zegt dat de dertiende maand en eindejaarsbonus puur zijn ontstaan als beloning voor personeel aan het eind van het jaar. Ze is van mening dat het verder niks te maken heeft met de vaak duurdere kerstperiode. “Toevallig is dat aan het einde van het jaar."
De arbeidsrechtadvocaat zegt zelf nog nooit gehoord te hebben dat zo’n uitkering of extra salaris al eerder dan in december wordt uitgekeerd. Ook al kan ze zich persoonlijk wel voorstellen dat dit voor mensen interessant kan zijn in verband met de aankoop van kerstcadeaus. “Ik weet wel dat mensen dit eerder kunnen krijgen als zij uit dienst treden. Dit krijgen zij dan pro rato (red. naar verhouding).”
Soms al in november?
Toch komt het wel voor dat het bedrag eerder wordt uitgekeerd, weet werknemersorganisatie FNV. Een woordvoerder laat weten dat een werkgever er soms voor kiest om bijvoorbeeld iedere maand een deel bij het salaris over te maken en soms wordt het bedrag al in november met het loon meegestuurd. “Vaak is dat het resultaat van onderhandelingen over de cao of soms is het van oudsher zo gegroeid. Een extra geste in november komt vaak vanwege de dure maand december die voor de deur staat.”
Wat houden de dertiende maand en eindejaarsuitkering in?
- Dertiende maand
Je krijgt een bruto-uitkering van je maandsalaris boven op je normale salaris. Eigenlijk een extra maand loon. Volgens de FNV is een dertiende maand meestal gelijk aan een bruto maandsalaris, 8,33% van je jaarsalaris. Het bedrag dat je uiteindelijk op je rekening krijgt, is vaak wel lager dan je maandelijkse salaris. Omdat het een ‘bijzondere beloning’ is, betaal je daar extra loonbelasting over.
- Eindejaarsuitkering
Dit is een percentage van je bruto jaarsalaris. Volgens de FNV spreekt de werkgever een ‘vloer’ af. Dat is een vast bedrag dat je minimaal als eindejaarsuitkering krijgt.
Per bedrijf kan het dus verschillen hoe een dertiende maand of eindejaarsuitkering is vastgelegd. Volgens Imke van Kampen, eigenaar adviesbureau Frem HR, ben je als werknemer altijd vrij om te vragen om de uitkering op een ander moment uitbetaald te krijgen. “Maar je kan het niet afdwingen”, zegt ze.
Ze weet dat er ook bedrijven zijn die geen dertiende maand of eindejaarsuitkering aan hun personeel uitkeren. “Maar veel bedrijven geven wel iets extra’s. Bijvoorbeeld een winstuitkering, prestatiebonus of keuzebudget”, legt ze uit.