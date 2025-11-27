De eindejaarsbonus komt (bijna) altijd in december, experts leggen het uit

Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent niet alleen feestdagen, kerstcadeaus en oliebollen, maar voor velen ook dat extraatje van je werkgever: de dertiende maand of eindejaarsuitkering. Maar waarom komt dat geld eigenlijk pas in december?

Om mee te beginnen: die extra dikke portemonnee aan het eind van het jaar krijgt niet iedereen. “Het is niet zo dat iedere werknemer er recht op heeft”, vertelt arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. Hierover moet namelijk iets zijn vastgelegd in een cao, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek.

Beloning voor personeel

Meijers zegt dat de dertiende maand en eindejaarsbonus puur zijn ontstaan als beloning voor personeel aan het eind van het jaar. Ze is van mening dat het verder niks te maken heeft met de vaak duurdere kerstperiode. “Toevallig is dat aan het einde van het jaar."

De arbeidsrechtadvocaat zegt zelf nog nooit gehoord te hebben dat zo’n uitkering of extra salaris al eerder dan in december wordt uitgekeerd. Ook al kan ze zich persoonlijk wel voorstellen dat dit voor mensen interessant kan zijn in verband met de aankoop van kerstcadeaus. “Ik weet wel dat mensen dit eerder kunnen krijgen als zij uit dienst treden. Dit krijgen zij dan pro rato (red. naar verhouding).”