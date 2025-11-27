Gedragen Michael Jackson-handschoen in Tilburg: ‘Sta er versteld van’

Met grote zorg legt Richard Singh de gedragen diamanten handschoen van Michael Jackson klaar. “Dit ligt hier normaal gesproken niet zo open en bloot. Een jukebox neem je niet zomaar even mee, maar met zo’n handschoen zou je nog weg kunnen rennen”, lacht de eigenaar van Dutch Auction Company.

Pieter Soethout Geschreven door

Eenmaal, andermaal, verkocht. Zo klinkt het zaterdagmiddag ruim vijfhonderd keer in de veilinghal aan de Ringbaan Noord in Tilburg. Er gaan jukeboxen, orgels en arcadekasten, maar dit keer ook een hele speciale Michael Jackson-collectie onder de hamer. Het gaat om kleren, een hoed, schoenen en dus zelfs een kenmerkende diamanten handschoen die de King of Pop heeft gedragen. “Zoveel iconische stukken in een veiling is uniek”, vertelt Richard. Uniek en daarmee ook een hoop geld waard. “Voor de handschoen verwachten we tussen de 30.000 en 50.000 euro”, legt de veilingmeester uit. “De rest van de items zo rond de 7000 euro.” In totaal is de verwachting dat de totale waarde hoger ligt dan 100.000 euro. Maar het kan nog gekker. “Als we echt een biedoorlog krijgen, kan alleen de handschoen al meer dan een ton opbrengen.”

“Ik sta er helemaal versteld van dat dit hier gewoon in Tilburg staat.”

Hoewel het Tilburgse veilinghuis regelmatig speciale spullen veilt, is deze collectie van Michael Jackson erg bijzonder. “We hebben eerder wel eens losse items gehad, maar zoveel iconische stukken in een veiling is wel uniek.”

Er wandelen donderdagochtend regelmatig mensen binnen om naar de verschillende veilingstukken te komen kijken. Een Tilburgse vrouw is onderweg naar haar werk als ze toch nog even snel binnenwipt om de gedragen items van Michael Jackson te bekijken. “Zou ik ze even mogen zien?”, vraagt ze voorzichtig aan de oprichter van Dutch Auction Company. De spullen waren inmiddels alweer opgeborgen, want de veilingmeester neemt het zekere voor het onzekere. Als de spullen weer netjes uitgestald staan, kijkt de vrouw haar ogen uit. “Prachtig, echt heel gaaf”, zegt ze. “Ik sta er helemaal versteld van dat het gewoon hier staat in Tilburg, vlak bij huis.”

“Ik kan eens aan mijn man vragen of ik hem voor Sinterklaas mag.”

Zelf een bod uitbrengen is voor de vrouw wat te gortig. “Voor mijn portemonnee is het wat veel, maar ik kan eens aan mijn man vragen of ik hem voor Sinterklaas mag”, zegt ze met een knipoog. De spullen van Michael Jackson in Tilburg zijn iconisch. “Daar mogen wij als Brabanders trots op zijn”, vindt Richard. Hij geeft aan dat de spullen niet voor niets bij zijn veilinghuis onder de hamer gaan. “Ik denk dat zo’n Amerikaan ervoor kiest om bij ons te veilen, omdat het voor mensen uit Europa fijner is om van een Europees veilinghuis te kopen. Dat is toch minder ingewikkeld qua transport bijvoorbeeld.” Of de handschoen en de andere items inderdaad meer dan een ton op zullen leveren, wordt zaterdagavond bekend. De veiling begint om een uur ’s middags en de verwachting is dat er minimaal zo’n acht uur geveild wordt.