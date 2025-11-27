Advertentie
Flinke schade na ongeluk met twee auto's
Vandaag om 17:27 • Aangepast vandaag om 17:55
Twee auto's zijn donderdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeluk op de Blaakweg in Tilburg. Eén auto botste tegen een lantaarnpaal, de andere belandde tientallen meters verderop in een sloot.
Hoe de auto's daar precies terechtkwamen, is onduidelijk. Eén bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De voertuigen raakten allebei zwaar beschadigd. De Blaakweg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.
Advertentie
Advertentie