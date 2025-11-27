Wereldtoppers in Den Bosch voor WK handbal: 'Avonden op rij veel bezoekers'

Het WK handbal is na veertig jaar terug in Nederland, dat het toernooi samen met Duitsland organiseert. Dat Den Bosch vanaf donderdagavond één van de twee Nederlandse speelsteden is, is volgens toernooiambassadeur Tess Lieder belangrijk voor de stad. “Het is de beste city marketing die je je maar kunt wensen, het zorgt avonden op rij voor veel bezoekers.”

Tess Lieder (voor haar huwelijk met voetballer Mart Lieder kenden we haar als Tess Wester) is in de Maaspoort Den Bosch een opvallende verschijning. De 152-voudig international stopte dit jaar met handballen, maar is als ambassadeur betrokken bij het toernooi. “Fantastisch dat het WK weer in Nederland is, dat maken speelsters maar één keer mee in hun carrière. En de Nederlandse handbalfans ook, het is een droom. Het WK leeft echt in Den Bosch, ik zag in de stad overal vlaggen en flyers hangen.” Het Nederlands team speelt de groepswedstrijden in Rotterdam Ahoy. Met regerend wereldkampioen Frankrijk komt er wel vanaf vrijdagavond een titelkandidaat in actie in Den Bosch. “De beste speelsters van de wereld zijn nu zo dichtbij, het is geweldig om die snelheid en fysieke kracht te zien. Of ik het zelf mis? Ik ben volledig gestopt en het is goed zo. Maar stel dat Nederland het finaleweekend haalt, dan komt toch het gevoel van de topsporter in mij naar boven.”

Piërre Jansen ziet het WK handbal als de perfecte citymarketing.

Piërre Jansen speelde jarenlang handbal op een hoog niveau bij Tachos in Waalwijk, de stad waar hij vandaan komt. Hij werkte daarna als trainer bij diverse clubs in Nederland en België en is nu actief bij het Nederlandse Handbal Verbond. Dat het WK onder andere in de Maasport in Den Bosch wordt gehouden, betekent volgens hem veel voor de stad. “Den Bosch is er achter gaan staan en die stad staat nu bij veel sportliefhebbers in de hele wereld op de kaart. Handbal is een mondiale sport en als het grootste toernooi ter wereld dan in de stad wordt gehouden, is dat een enorme eer." Daarnaast ziet hij volop kansen voor de groei van de sport. "Niet alleen de gemeente zet zich in voor topsport, maar de provincie is ons als bond gaan ondersteunen. Zo organiseren we overal in de provincie, maar rond dit WK voornamelijk in Den Bosch en omgeving, handbalactiviteiten. De kids zijn zo enthousiast, dat is mooi om te zien.” Tijdens het WK is Jansen betrokken bij een aantal side events, waarbij bezoekers zelf ook een balletje mogen gooien. “Als je de sport zelf ervaart, kan deze je te pakken krijgen. Of de toekomstige handbaltoppers uit Brabant komen? Die garantie heb je nooit, maar het zou zomaar kunnen dat ze door deze aandacht de eerste stappen zetten.”

Fans van Zwitserland bij het WK handbal in Den Bosch.

"We zijn benieuwd wat we hier nog meer gaan meemaken."

Donderdagavond vond de aftrap in Den Bosch plaats met Zwitserland tegen Iran. Met op de tribunes verschillende fans die vanuit Zwitserland de reis naar Brabant maakten. “We blijven tot maandag in Den Bosch, het bevalt ons tot nu toe prima. We zijn benieuwd naar wat we hier nog meer gaan meemaken”, zegt supporter Mia.