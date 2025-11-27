Vermist meisje terecht en agenten herstellen langzaam: dit gebeurde vandaag

Van een vermist meisje dat weer terecht is tot zwaargewonde agenten die langzaam herstellen: dit zijn de vier verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben

Het 15-jarige meisje uit Tilburg dat sinds maandag vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. De politie had per ongeluk een Amber Alert verstuurd in plaats van een Vermist Kind Alert. Het meisje was zelf van huis weggelopen. Lees hier het hele verhaal.

Twee motoragenten die een maand geleden zwaargewond raakten bij een aanrijding op de A2 bij Eindhoven maken langzaam vooruitgang in hun herstel. Een van hen heeft meerdere botbreuken en moet nog diverse operaties ondergaan. De verdachte, een 41-jarige man zonder vaste woonplaats, is inmiddels opgepakt in België. Hier lees je het volledige verhaal.

Rien de Leeuw (56) uit Den Bosch kan niet naar huis vanuit het ziekenhuis omdat de lift in zijn flat kapot is. De rolstoelafhankelijke man, die lijdt aan een spierziekte en slokdarmkanker, verblijft noodgedwongen langer in het ziekenhuis. Woningcorporatie Zayaz werkt met spoed aan een oplossing. Lees hier zijn verhaal.