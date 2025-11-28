Vrouw wordt aangehouden als ze haar man van politiebureau wil halen

Een 43-jarige man is dinsdagavond in Son en Breugel aangehouden omdat hij onder invloed van cocaïne reed. Hij mocht niet meer verder rijden. Zijn vrouw wilde hem op komen halen, maar onderweg werd ook zij aangehouden voor het rijden met drugs op.

De man werd rond tien voor acht 's avonds aangehouden. Hij moest mee naar het politiebureau in Eindhoven voor een bloedproef. De man kreeg een rijverbod van 24 uur. Omdat hij niet meer naar huis mocht rijden, kwam zijn vrouw hem ophalen.

Soort zoekt soort want rond half tien werd ook zij aangehouden voor het rijden onder invloed van cocaïne. Net als haar man moest ze mee naar het politiebureau voor een bloedproef en ook zij kreeg een rijverbod van 24 uur.

Als later blijkt dat de uitslagen van de twee te hoog zijn dan moeten ze zich gaan verantwoorden voor de rechter. "Wij benadrukken dat bij een volgende overtreding de personenauto in beslag genomen zal worden", zegt de politie.

Hoe de twee uiteindelijk thuis zijn gekomen, is niet bekend.