Inbrekers worden na achtervolging aangehouden met een zak vol sieraden

De politie heeft donderdagnacht na een achtervolging een stel inbrekers aangehouden in Mierlo. De verdachten hadden ingebroken bij een juwelier en reden met een grote hoeveelheid sieraden van België naar Nederland.

"Afgelopen nacht werd ons gemeld dat de Belgische politie in achtervolging was van een auto, waarvan de inzittenden hadden ingebroken bij een juwelier", schrijft de politie op Instagram. "Ze reden op hoge snelheid over de E34 (verlengde A67) richting Nederland."

Bij de grens namen Brabantse agenten het van de Belgen over. De achtervolging ging verder richting knooppunt Leenderheide. De inbrekers namen de afrit bij Geldrop. De politie die bij de afrit Someren stond, reed binnendoor via Lierop naar Mierlo.

De agenten hoefden de auto met de verdachten niet klem te rijden, want de bestuurder was tegen een paaltje aan gereden. De inzittenden gingen er te voet vandoor. De agenten gingen er rennend achteraan en zo werden de boeven alsnog aangehouden.

In de kleding en in de auto van de verdachten werden veel sieraden gevonden met in veel gevallen de prijskaartjes er nog aan. De inbrekers zijn meegenomen naar het politiebureau in Eindhoven.