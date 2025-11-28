Automobilist vlucht na crash in Vlijmen

Een bestuurder is donderdagnacht gevlucht na een botsing in Vlijmen. Hij liet zijn gecrashte auto achter en vluchtte volgens een getuige naar een andere auto.

De politie kreeg 's nachts een melding van een ongeluk in de Wolput in Vlijmen. Iemand was uit de bocht gevlogen en tot stilstand gekomen tegen een hekwerk.

Daar aangekomen zagen ze een zwaar beschadigde auto, maar geen automobilist. Volgens een getuige was de bestuurder gevlucht. De agenten konden de man niet meer vinden.

WOK-melding

Een berger heeft de beschadigde auto opgehaald. De auto krijgt een WOK-melding. Dat betekent dat er niet meer mee gereden mag worden tot de Dienst Wegverkeer (RDW) de auto heeft gekeurd.

"De bestuurder mag de takelkosten gaan betalen. Voor de schade aan het hekwerk wordt de bestuurder/eigenaar ook verantwoordelijk gehouden", schrijft de politie op Instagram.