Auto schiet met hoge snelheid over rotonde, twee mensen (19) zwaargewond

Een automobilist zonder rijbewijs is vrijdagochtend met hoge snelheid over een rotonde in Hilvarenbeek gereden. De auto werd gelanceerd en kwam honderden meters verder terecht. Twee Eindhovenaren van 19 jaar zijn zwaargewond geraakt bij het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf 's ochtends op de N269. De auto kwam vanuit Tilburg. Waarschijnlijk zag de bestuurder de rotonde over het hoofd. De auto ramde meerdere borden en lantaarnpalen.

De politie, brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. "De bijrijder wist zelfstandig uit de auto te komen, maar de bestuurder bleef zitten", zegt de politie.

Geen rijbewijs

"Hoewel hij aanvankelijk geen hulp wilde van de politie, werd hij uiteindelijk door het ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs."

Bij de auto werd ook een fles met lachgas gevonden. De politie onderzoekt nog of deze uit de auto komt en of de bestuurder onder invloed was.

De weg was een tijdje afgesloten voor onderzoek.