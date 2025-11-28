Auto schiet met hoge snelheid over rotonde, twee mensen zwaargewond

Een automobilist is vrijdagochtend met hoge snelheid over een rotonde in Hilvarenbeek gereden. De auto werd gelanceerd en kwam honderden meters verder terecht. Er zijn twee mensen zwaargewond geraakt bij het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor half zes 's ochtends op de N269. De auto kwam vanuit Tilburg. Vermoedelijk zag de bestuurder de rotonde over het hoofd. De auto ramde meerdere borden en lantaarnpalen.

De politie, brandweer en meerdere ambulances zijn ter plaatse. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen. Bij de auto is een fles met lachgas gevonden. De politie onderzoekt nog of deze uit de auto komt. De weg is grotendeels afgesloten voor politieonderzoek.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

