Navigatie overslaan

Man rijdt onder invloed tegen de gevel van hotel in Roosendaal

Vandaag om 06:43 • Aangepast vandaag om 06:54

Een automobilist heeft vrijdagochtend een gevel van Hotel Centraal aan het Stationsplein in Roosendaal geramd. De bestuurder is aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder zou vanuit de Spoorstraat rechtdoor gereden zijn. Hierbij raakte hij een kentekenplaat van een geparkeerde auto en daarna kwam hij tot stilstand tegen het hotel. 

De politie en brandweer kwamen ter plaatse. De gevel van het hotel is zwaar beschadigd. De auto wordt afgevoerd door een bergingsbedrijf. 

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.