Man rijdt onder invloed tegen de gevel van hotel in Roosendaal

Een automobilist heeft vrijdagochtend een gevel van Hotel Centraal aan het Stationsplein in Roosendaal geramd. De bestuurder is aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

De bestuurder zou vanuit de Spoorstraat rechtdoor gereden zijn. Hierbij raakte hij een kentekenplaat van een geparkeerde auto en daarna kwam hij tot stilstand tegen het hotel.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse. De gevel van het hotel is zwaar beschadigd. De auto wordt afgevoerd door een bergingsbedrijf.