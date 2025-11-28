Jary speelt in theatershow Harry Potter en het Vervloekte Kind

Acteur Jary Sluijter uit Den Bosch gaat de magische rol van Scorpius Malfidus vervullen in de nieuwe theatershow Harry Potter en het Vervloekte Kind. "Ik ga samen met de zoon van Harry Potter op avontuur", vertelt hij bij het radioprogamma KEIgoeiemorgen.

De rol die Jary gaat spelen is Scorpius Malfidus. "Jullie kennen denk ik wel de rol van Draco Malfidus uit de films en de boeken. Ik ben zijn zoon. En ik ga samen met de zoon van Harry Potter, want die heeft inmiddels ook kinderen, op avontuur", vertelt hij. "Het verhaal speelt zich nog steeds af op Zweinstein."

Als kind heeft Jary weleens een film van Harry Potter gezien, maar hij was niet per se fan. Nadat hij deze rol kreeg, is hij helemaal in de wereld van magie en dreuzels gedoken. "En ik moet zeggen, ik ben wel een beetje fan nu."

Dezelfde show wordt nu al met andere acteurs op Broadway in New York opgevoerd. De Bossche acteur is alvast een kijkje gaan nemen bij de show in Amerika.

"Ik ben net terug. Het was echt fantastisch. Eigenlijk alles wat je in de films ziet, zie je live gebeuren. Het is een soort Hans Klok meets een heel mooi toneelstuk."

In de show komen allemaal trucs en vliegende mensen voorbij. "Ik zat te kijken en ik weet gewoon echt niet hoe het werkt. Dat is zo irritant, maar tegelijkertijd ook leuk. Je blijft verrast worden en dat vind ik heel goed aan het stuk", vertelt Jary.

In New York heeft Jary ook met acteur Tom Felton uit de Harry Potter-films gesproken. En natuurlijk ook met degene die op Broadway de rol van Scorpius Malfidus vertolkt. "We raakten niet uitgepraat. Hij heeft me heel veel tips gegeven."

En de belangrijkste tip van zijn Amerikaanse collega? "Maak het iets van jou zelf. Ga niet kopiëren wat je gezien hebt, maar kijk wat die rol voor jou betekent. En ga genieten van alles wat je gaat meemaken want zulk soort voorstellingen ga je niet snel meer spelen."

Jary staat vanaf maart 2026 in het AFAS Circustheater in Scheveningen.