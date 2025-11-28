Huisarts misbruikte patiënte: 'Je maakte me niet beter maar slechter'
Een huisarts uit Budel heeft drie jaar lang een patiënte uit zijn praktijk seksueel misbruikt. De vrouw was verstandelijk beperkt met de geestelijke leeftijd van een kleuter. De officier van justitie kon er met haar verstand niet bij en eiste vrijdag dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.
Huisarts Pieter S. (67) uit Budel is sinds een paar maanden met pensioen. Vrijdag stond hij open en eerlijk en ook wel beschaamd de rechters te woord in de rechtbank in Den Bosch. Hij oogde ook als een huisarts met zijn overhemd, trui, bril en grijze haren en hij praatte als een huisarts, beleefd en een beetje bekakt.
Zijn leven ligt overhoop sinds er aangifte tegen hem is gedaan door zijn patiënt en hij even in de cel zat. S. gaf eerlijk toe dat hij drie jaar lang seks met de vrouw heeft gehad. Hij kende haar al lang en had veel gesprekken met haar. En die gesprekken gingen steeds verder. Ze namen zoveel tijd in beslag dat S. haar aan het einde van de dag inplande en later ook privé ging zien.
In de rechtbank werd een beeld geschetst van een kwetsbare vrouw die begeleid woont en een huisarts die, wat hij bij zijn eigen vrouw niet vond, wel bij een patiënte vond. In de zomer van 2016 was het eerste seksuele contact toen de huisarts de vagina van de vrouw insmeerde met zalf. Maar hij ging gelijk veel te ver, want hij wilde haar laten voelen dat seks wel prettig kon zijn en vingerde haar.
Patiënte raakte zwanger
Vanaf dat moment hadden de twee steeds meer seks tot ze echt ‘all the way’ gingen en experimenteerden met allerlei seksspelletjes. Een beetje verliefd was hij wel, gaf Pieter S. toe al kon hij dat niet precies uitleggen. Hij had ook nog een vrouw en kinderen thuis en die wilde hij ook weer niet verlaten.
De vrouw raakte in de zomer van 2019 zelfs zwanger van S., maar kreeg na acht weken een miskraam. Dat en het feit dat ze een andere man leerde kennen, zorgde ervoor dat de seksuele relatie met de huisarts ten einde kwam, al bleven ze wel gesprekken voeren.
Het verhaal van Pieter S. klonk liefdevol, zacht en vol gevoelens, maar dat gevoel leeft zeker niet bij de vrouw. In haar spreekrecht vertelde ze dat ze aanvankelijk zo blij was met zijn aandacht en alle uitstapjes. “Eindelijk iemand die met me wilde praten”, las een begeleider in de rechtszaal namens haar voor. “Ik moest leren dat seks ook fijn was en vertrouwde jou. Ik vond het vreselijk ,maar liet het toe. Je hebt me niet beter gemaakt, maar slechter.”
Eerder slachtoffer van zedendelict
De officier van justitie was er kort en duidelijk over: seks van een hulpverlener met een patiënt is verboden. Dat ze kwetsbaar is, maakt het extra erg, maar maakt voor de strafbaarheid niet uit, legde ze uit.
Maar ze sprak wel haar afschuw uit over het feit dat Pieter S. jaren seks had gehad met een vrouw met autisme, die in het verleden al werd behandeld door een psychiater en eerder slachtoffer was van een zedendelict. Ze nam het S. zeer kwalijk dat hij, ondanks dat hij haar dossier zo goed kende, misbruik van haar maakte.
“Het is pijnlijk dat een hulpverlener het in zijn hoofd haalt om haar in te smeren en tot een orgasme te brengen en te leren dat seks prettig kan zijn”, oordeelde de officier. “Ze wilde dat helemaal niet. Maar als de dokter zei dat ze iets moet leren, dan deed ze dat. Hij stopte er zelfs niet mee toen hij op hun relatie werd aangesproken door de zorginstelling waar ze woont.”
De officier snapte niet dat Pieter S. in drie jaar tijd niet tot bezinning was gekomen. Ze vond het een ‘droevig einde van een carrière’, zeker ook omdat zijn vrouw inmiddels is overleden en zijn volwassen zoon zijn hulp nodig heeft. “Maar het kan niet zo zijn dat een keurige, hoogopgeleide man een andere straf krijgt dan een ander”, boorde ze de hoop van S. de grond in.
Ook medisch tuchtcollege roert zich
Naast de celstraf van dertig maanden, waarvan tien voorwaardelijk wil ze ook dat S. begeleid wordt door de reclassering en dat een passende behandeling voor hem wordt gezocht. Ook mag hij, wat justitie betreft, geen contact meer hebben met de vrouw en mag hij niet meer als huisarts werken. Tijdens de zitting werd duidelijk dat het medisch tuchtcollege ook een zaak tegen de huisarts voorbereidt.
In zijn laatste woord sprak Pieter S. nogmaals zijn spijt uit dat hij de relatie met deze patiënt zo uit de hand heeft laten lopen. “Ik had niet door dat zij er zo’n afkeer van had. Mijn beleving was anders.”
De rechtbank doet op 12 december uitspraak in deze zaak.
