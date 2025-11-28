Huisarts misbruikte patiënte: 'Je maakte me niet beter maar slechter'

Een huisarts uit Budel heeft drie jaar lang een patiënte uit zijn praktijk seksueel misbruikt. De vrouw was verstandelijk beperkt met de geestelijke leeftijd van een kleuter. De officier van justitie kon er met haar verstand niet bij en eiste vrijdag dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

Huisarts Pieter S. (67) uit Budel is sinds een paar maanden met pensioen. Vrijdag stond hij open en eerlijk en ook wel beschaamd de rechters te woord in de rechtbank in Den Bosch. Hij oogde ook als een huisarts met zijn overhemd, trui, bril en grijze haren en hij praatte als een huisarts, beleefd en een beetje bekakt.

Zijn leven ligt overhoop sinds er aangifte tegen hem is gedaan door zijn patiënt en hij even in de cel zat. S. gaf eerlijk toe dat hij drie jaar lang seks met de vrouw heeft gehad. Hij kende haar al lang en had veel gesprekken met haar. En die gesprekken gingen steeds verder. Ze namen zoveel tijd in beslag dat S. haar aan het einde van de dag inplande en later ook privé ging zien.

In de rechtbank werd een beeld geschetst van een kwetsbare vrouw die begeleid woont en een huisarts die, wat hij bij zijn eigen vrouw niet vond, wel bij een patiënte vond. In de zomer van 2016 was het eerste seksuele contact toen de huisarts de vagina van de vrouw insmeerde met zalf. Maar hij ging gelijk veel te ver, want hij wilde haar laten voelen dat seks wel prettig kon zijn en vingerde haar.

Patiënte raakte zwanger

Vanaf dat moment hadden de twee steeds meer seks tot ze echt ‘all the way’ gingen en experimenteerden met allerlei seksspelletjes. Een beetje verliefd was hij wel, gaf Pieter S. toe al kon hij dat niet precies uitleggen. Hij had ook nog een vrouw en kinderen thuis en die wilde hij ook weer niet verlaten.

De vrouw raakte in de zomer van 2019 zelfs zwanger van S., maar kreeg na acht weken een miskraam. Dat en het feit dat ze een andere man leerde kennen, zorgde ervoor dat de seksuele relatie met de huisarts ten einde kwam, al bleven ze wel gesprekken voeren.

Het verhaal van Pieter S. klonk liefdevol, zacht en vol gevoelens, maar dat gevoel leeft zeker niet bij de vrouw. In haar spreekrecht vertelde ze dat ze aanvankelijk zo blij was met zijn aandacht en alle uitstapjes. “Eindelijk iemand die met me wilde praten”, las een begeleider in de rechtszaal namens haar voor. “Ik moest leren dat seks ook fijn was en vertrouwde jou. Ik vond het vreselijk ,maar liet het toe. Je hebt me niet beter gemaakt, maar slechter.”