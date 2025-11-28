Bakwagens met drugsafval gevonden, 55-jarige man aangehouden

Een 55-jarige man uit Prinsenbeek is maandagavond aangehouden met een bakwagen vol drugsafval in Halsteren. In een buitengebied van Bergen op Zoom is donderdag nog een tweede bakwagen gevonden met daarin vierduizend liter drugsafval.

Surveillerende agenten zagen maandag een bakwagen met koplampen aan op een parkeerplaats aan de Ligneweg in Halsteren. De politie hield toen de 55-jarige man op heterdaad aan.

De wagen was volgeladen met vaten drugsafval en nieuwe chemicaliën voor de productie van mefedrone, ook wel bekend als 4-MMC. De politie vond daarnaast nog een zogeheten 'jammer'. Dat is een apparaat waarmee criminelen netwerkverkeer kunnen verstoren om onzichtbaar te blijven voor opsporingsdiensten.

Wagen vol drugsafval blokkeert weg

Donderdag kreeg de politie een melding over een andere gestrande bakwagen aan de Zurenhoek in Bergen op Zoom. De wagen was vast komen te zitten tijdens het keren en blokkeerde de weg. Er was niemand meer in of bij de bakwagen te vinden toen agenten aankwamen.

In dit voertuig bleek vierduizend liter drugsafval te zitten. Het Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) ontdekte later dat het ging om productieafval van metamfetamine. De politie doet nog onderzoek naar de inzittenden. Het is niet bekend of de man uit Prinsenbeek iets te maken heeft met de tweede wagen.