Twee verdachten aangehouden voor gedwongen prostitutie minderjarig meisje

De politie heeft twee verdachten in Eindhoven aangehouden omdat ze een minderjarig meisje tot prostitutie zouden hebben gedwongen. In mei werden al twee mannen en een vrouw aangehouden voor dezelfde zaak.

De politie startte in mei een onderzoek nadat er signalen waren binnengekomen over mogelijk gedwongen prostitutie. Toen werden twee mannen van 19 en 36 jaar oud en een 18-jarige vrouw op heterdaad aangehouden in Eindhoven.

De rechercheurs vonden tijdens de aanhouding een minderjarig Oost-Europees meisje, zij verklaarde dat ze was gedwongen om als prostituee te werken. De drie verdachten waren bij haar. De verdachten zijn net als het slachtoffer Oost-Europees.

Geen vaste woon- en verblijfplaats

De vierde en vijfde verdachten zijn deze en vorige week aangehouden. Ook deze twee komen uit Oost-Europa. Een van vijf verdachten woont in Eindhoven, de anderen hebben geen vaste woon- en verblijfplaats.

"En juist degene zonder vaste woon- en verblijfplaats maakten het een uitdaging, omdat ze zich geregeld buiten Nederland bevonden. Vandaar de tijd tussen de eerste drie en de laatste twee aanhoudingen", zegt de politie.