Ratten en schimmel, Oekraïners zijn slechte opvang Helmond beu

De opvang van Oekraïners in een oude school in Helmond is onveilig en onhygiënisch. Dat zeggen meerdere bewoners van de opvang. Ze willen dat er snel iets gedaan wordt aan de erbarmelijke omstandigheden waarin zij hier leven.

Op een filmpje dat bewoner Taras Ostapovets heeft gemaakt, is te zien dat er een grote rat door de keuken van de opvang loopt. Ook heeft hij foto's van schimmel in de badkamer, scheuren in de muren en vochtplekken in het plafond. Taras en zijn hond wonen hier nu ruim een jaar. Hij is dankbaar dat hij in Helmond wordt opgevangen, maar zo wil hij niet leven. "Ik waardeer het dat de gemeente de Oekraïners wil helpen in deze moeilijke tijden," legt Taras uit. "Maar het is moeilijk om hier te leven."

In het oude gebouw van het Dr. Knippenbergcollege is de hygiëne ver te zoeken. "Wij hebben last van kakkerlakken en ratten. Er ligt overal veel afval. Er is hier geen ventilatiesysteem. Daardoor stinken de toiletten verschrikkelijk en groeien er paddenstoelen in de badkamer."

Ook is er veel kapot. Een bewoonster vertelt: "Er zitten scheuren in de muren en ramen, en een deel van de wasmachines en keukenapparatuur is kapot. De mensen worden er depressief van." De situatie is volgens een andere bewoner ongezond. "Mijn kinderen hebben veel last van allergieën en eczeem."

Taras heeft een klachtenbrief aan de gemeente Helmond gestuurd. Maar liefst 164 medebewoners hebben de brief ondertekend. Hij benadrukt dat hij niet om luxe vraagt. "We vragen niet veel, we willen gewoon een normaal leven. Ik vraag simpele dingen, zoals maak het ventilatiesysteem en zorg dat de ratten en kakkerlakken verdwijnen. Maar we horen maar niet wanneer ze in actie komen en de situatie beter wordt."

De gemeente Helmond en de organisatie die de opvang uitvoert, laten weten dat de oude school destijds snel is ingericht om mensen die uit een oorlogssituatie kwamen, op te kunnen vangen. Doordat de oorlog nog steeds niet voorbij is, zitten de bewoners hier langer dan verwacht. De gemeente heeft de klachten ontvangen en zeg die serieus te nemen en te gaan proberen ze op te lossen.

Maar voor de bewoners geldt eerst zien, dan geloven. "Ze zeggen dat ze actie gaan ondernemen, maar wanneer? We vragen niet veel, we willen gewoon een normaal leven."