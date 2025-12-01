Achtergelaten eenden Puk en Billie niet meer weg te denken bij dit gezin

Weet je het nog? Het aandoenlijke eendje Puk dat in 2020 plots door zijn moeder in Teteringen werd achtergelaten, in de tuin van de familie Van Oirschot. Het verhaal ging viraal en overal werd gesproken over het tamme kuikentje dat in een hondenmand sliep en achter zijn menselijke ‘moeder’ Robin aan waggelde. Nu, zes jaar later, is Puk nog altijd onderdeel van het gezin. Sterker nog: hij heeft er een ‘zusje’ bijgekregen: Billie.

Puk, inmiddels een forse volwassen eend, bleef zes jaar geleden als kuiken achter toen zijn moeder met haar acht andere jongen plotseling vertrok. De familie Van Oirschot kon het niet over haar hart verkrijgen om het eendje aan zijn lot over te laten en ontfermde zich over het kuikentje. "Het voelde alsof hij ons nodig had", zegt dochter Robin. Maar een jaar later gebeurde exact hetzelfde, opnieuw met dezelfde moedereend: alle kuikens vertrokken, behalve één. Dat kuikentje werd Billie. Het zijn volgens 'pleegmoeder' Robin twee totaal verschillende eenden. Mannetje Puk is vooral sociaal en erg knuffelig, terwijl vrouwtje Billie juist verlegen en erg selectief is als het gaat om wie haar mag aanraken. "Bij Billie is het extra speciaal als ze wél naar je toe komt,” zegt Robin.

"Puk weet gewoon niet hoe hij 'het' moet doen."

Hoewel Puk en Billie dezelfde moeder hebben, ziet Puk zijn ‘zusje’ al jaren als zijn grote liefde. Hij probeert dan ook regelmatig toenadering te zoeken, maar hij is daar volgens Robin hilarisch onhandig in. "Hij weet gewoon niet hoe hij 'het' moet doen", vertelt ze lachend. "Hij struikelt, valt over haar heen, ligt ondersteboven... en dan is het weer klaar." Billie ondergaat het gelaten, maar jonge eendjes komen er dus niet. "En eerlijk gezegd is dat maar goed ook", vult vader Marc aan. "Twee eenden is meer dan genoeg."

En wat gebeurt er dan met de eitjes die Billie toch af en toe legt? Die zijn niet bevrucht en vaak heel klein, maar de familie gooit ze niet weg. “We maken er bananenbrood van,” zegt Robin vrolijk. “Dat is dan weer het voordeel van een diva-eend in huis.”

Robin van Oirschot met eend Billie.

"Als je Puk en Billie in het wild loslaat, zijn ze binnen een dag dood."

Terwijl Puk lekker op zijn gemak door de tuin waggelt en Billie een bad neemt, vertelt Marc dat het verblijf van de eenden bij zijn gezin volgens de letter van de wet misschien niet helemaal is toegestaan. "Formeel mag je geen vogels uit de natuur houden en dat weten we", legt hij uit. "Maar wanneer ze in je tuin zijn geboren en daar zijn achtergelaten, zijn ze dan wel uit de natuur gehaald?" De familie Van Oirschot vindt van niet en wordt daarin gesteund. "De dierenarts heeft gezegd: dit zijn geen wilde eenden, maar soepeenden. Laat je ze in het wild los, dan zijn ze binnen een dag dood. En dat wil toch niemand."

Eend Puk zit achter zijn zusje Billie aan, terwijl 'pleegmoeder' Robin toekijkt.

Toch kwam er zes jaar geleden gedonder van. Puk was al vliegend op onderzoek uitgegaan en in de tuin van iemand anders neergestreken. De eigenaar dacht dat de eend verdwaald was en bracht Puk naar de dierenambulance. "En die wilden hem in het wild uitzetten", zegt moeder Marjan nog steeds verontwaardigd. "Maar dat zou hij dus niet overleven." De familie Van Oirschot ging Puk daarom ophalen, maar dat liep volledig uit de hand. Marjan werd naar eigen zeggen, na een woordenwisseling, aangevallen door een medewerker van de dierenambulance. "Hij greep me bij de keel terwijl mijn kinderen erbij stonden", vertelt ze. "De politie moest eraan te pas komen, maar aangifte leverde niets op, want onze kinderen golden niet als rechtsgeldige getuigen. Uiteindelijk besloot de politie dat Puk door zijn tamheid en afhankelijkheid mee terug naar huis mocht."

"Puk en Billie liggen nog altijd vaak bij ons op de bank."