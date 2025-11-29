Weg moet wijken voor de oudste lindeboom van Nederland

Meestal moet een boom wijken voor een weg, maar in het dorpje Sambeek in de gemeente Land van Cuijk is dat andersom. Daar wordt de oudste lindeboom van het land juist beschermd, en verdwijnt het asfalt.

“Vijftien, zestien, zeventien en de laatste is achttien”, vertelt Ruud Custers terwijl hij om de stam van de boom aan de Grotestraat heen loopt. Door een paar grote takken kan hij er net niet helemaal omheen lopen. “Dus met een paar stappen eraf kom ik op een omtrek van zo'n vijftien voetstappen uit.” “Het is een enorme boom”, vertelt de groenadviseur van de gemeente Land van Cuijk. "De oudste lindeboom van Nederland. Daarnaast hoort hij in de top drie van de oudste bomen van het land."

De boom wordt ook wel 'De trots van Sambeek' genoemd, vertelt Cor Thijssen van de dorpsraad. "Het dorp is erg begaan met de boom. Er zijn vaak feestjes of buitenconcerten. Er is zelfs een ​​muziekstuk gemaakt over de boom. In 2009 heeft de harmonie van het dorp het stuk tijdens het concours gespeeld. Dat was echt prachtig."

Al eeuwen genieten generaties van de oude lindeboom. Al zijn de meningen over de precieze leeftijd verdeeld. "Sommigen zeggen dat de boom 500 tot 700 jaar oud is. Al zeggen anderen weer 1000 jaar. En dan zijn er nog mensen die weten te vertellen dat zelfs Karel de Grote nog bij de boom is geweest. Dus dan zou-ie 1200 jaar oud zijn."

Wel zijn de dorpsbewoners het hierover eens: de boom heeft aandacht nodig. Toen de dorpsraad door de gemeente werd benaderd met de vraag of zij nog aandachtspunten hadden, was die vraag dan ook vrij snel beantwoord. "De bedoeling is dat er meer plaats wordt gemaakt voor de boom en dat de weg omgelegd gaat worden", "De boom krijgt zo meer ruimte, maar daarnaast wordt de weg versmald, waardoor het verkeer minder hard kan rijden. Die rijden ook veel te hard het dorp in", vult Wiljan Laarakkers, eveneens van de dorpsraad, aan. Het plan werd met open armen ontvangen door de gemeente. "We kunnen zo meerdere belangen behartigen en daar zijn we heel blij mee. Aan de ene kant krijgt de boom meer ruimte en wordt het verkeer gedwongen te remmen. Daarnaast gaan we ook meteen het riool verbeteren", vertelt wethouder David Sölez.

De groenadviseur, die zelf denkt dat de boom een leeftijd van rond de vijfhonderd jaar heeft, is dan ook blij dat de boom het wint van de weg. "Meestal is het andersom. Je hoort niet vaak dat een weg moet wijken voor een boom. In dit geval wel. Ik vind het fantastisch dat ik de boom ruimte kan bieden. Daardoor kan de lindeboom nog wel enkele honderden jaren mee."