PSV moet sterspelers missen: 'Perisic is er sowieso niet bij'

PSV moet het tegen FC Volendam doen zonder Ivan Perisic. De buitenspeler raakte geblesseerd in de overwinning bij Liverpool (1-4). Verder denkt Peter Bosz niet meer aan Liverpool: "De wedstrijd tegen Volendam is net zo belangrijk." Ook zullen de Eindhovenaren binnenkort verplicht wat spelers af moeten staan voor de Afrika Cup.

Verder hoeft de 62-jarige het niet meer over de wedstrijd te hebben. "Als je bij een topclub speelt, wil je van iedereen winnen. Dan is de wedstrijd tegen Volendam net zo belangrijk als die tegen Liverpool." En dat verwacht hij ook van zijn spelers: ""Wij hebben bij PSV ervaring met het spelen van twee wedstrijden in de week. Je moet het fysiek, maar ook mentaal aankunnen. Het is hartstikke mooi dat we daar winnen, maar ook tegen Volendam is belangrijk."

Peter Bosz is alweer van de roze wolk af. Woensdag verpletterde PSV de Engels kampioen, Liverpool, op Anfield door met 1-4 te winnen in de Champions League. Na de wedstrijd zou de coach van de Eindhovenaren een wijntje doen met Arne Slot, de oefenmeester bij Liverpool. Uiteindelijk kwam dat er niet meer van. "Arne stuurde mij donderdag nog wel een berichtje, dat waardeer ik."

Tegen FC Volendam moet PSV het in ieder geval zonder Ivan Perisic doen. De Kroaat moest zich laten wisselen in de wedstrijd tegen Liverpool. Na de wedstrijd sprak Bosz over een spierblessure. "Er moet nog meer onderzoek gedaan worden, maar we zullen hem ook niet maanden hoeven missen."

Minstens drie spelers vertrekken

Binnenkort gaat de Afrika Cup van start. Van 21 december tot 18 januari gaan de Afrikaanse landen onderling met elkaar de strijd aan. PSV heeft met Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine, Couhaib Driouech (Allen Marokko) en Adamo Nagalo (Burkina Faso) een aantal spelers in de selectie van Afrikaanse komaf.

Lang was onduidelijk wanneer PSV de spelers af moet staan, maar nu weet Bosz wanneer hij zonder moet: "Wat ik gehoord heb is dat de spelers 15 december weg moeten. We zullen er sowieso drie kwijt en ik denk dat Driouech ook nog mee gaat na zijn prestaties de laatste tijd."

Laatstgenoemde was met twee goals in Liverpool de man van de wedstrijd. Door de afwezigheid van Perisic lijkt er een plekje voor hem vrij te komen in de basis. "Dan loop je op de zaken vooruit. Ik vind dat iedere speler die er tegen Liverpool was het verdient, maar ik kan ze niet allemaal opstellen", antwoordt Bosz.

Volendam maakte het Feyenoord en Ajax eerder dit seizoen al lastig in de Eredivisie. Met name Henk Veerman, de spits van de Palingboeren, is iemand om in de gaten te houden. "2,01 meter, dan ben je groot. Hij heeft specifieke kwaliteiten, maar het is gek genoeg niet echt een kopper. Al betekent dat niet dat we de bal op zijn hoofd moeten laten vallen", zegt Bosz over de spits. "We hebben alles van Volendam in kaart gebracht, dus ik denk dat we klaar voor de wedstrijd van zondag zijn."