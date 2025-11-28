Overvallers roven voor ruim een ton aan sieraden en krijgen jaren cel

Vier mannen hebben jaren cel gekregen voor een overval op juwelier Goudsmid Ooms in Halsteren. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. De vier pleegden de overval op 12 juli 2023. Twee van de mannen pleegden ook een overval in Zeeland en een van hen werd verdacht van een schietpartij voor de Jumbo in Tilburg, maar werd daarvan vrijgesproken.

Het leek wel een film op 12 juli 2023 in Halsteren: vier mannen stopten voor de deur van Juwelier Goudsmid Ooms, drie sprongen eruit en roofden in no time voor ruim een ton aan sieraden. Op hun vlucht schoten ze nog een paar keer in de lucht.

Het moeten dolle minuten zijn geweest bij de juwelier. De taakverdeling van de gemaskerde mannen was duidelijk: eentje was de chauffeur, een had een semi-automatisch wapen en ging bij de deur staan, twee anderen gingen met een moker of een koevoet naar binnen. Ze sloegen de vitrines kapot en namen vele sieraden mee. De schade die ze aanrichtten, bedroeg ook nog eens 25.000 euro.

Toen ze op de vlucht gingen, schoot de man met het vuurwapen nog twee keer in de lucht. Vervolgens gingen de mannen ervandoor. In Lepelstraat wisselden ze de ene gestolen auto voor de andere en ging de vlucht verder naar een woonwagenkamp in Tholen (Zeeland).

DNA gevonden in vluchtauto

De politie vond een moker, een bivakmuts en gestolen oorbellen in de eerste vluchtauto en kon zo uiteindelijk het spoor volgen richting Tholen, waar de mannen werden opgepakt. Op videobeelden van het kamp waren de mannen te zien met tassen.

Shyrano S. (26) uit Amsterdam en Delano H. (27) uit Vlissingen bekenden dat ze de roof hadden gepleegd. Shyrano was met een moker naar binnen gegaan en Delano had met het wapen bij de deur gestaan en in de lucht geschoten. Ahmed O. (24) ontkende dat hij bij de overval was, maar volgens justitie is er DNA van hem gevonden in de vluchtauto. Ook is hij herkend op beelden van het kamp, waar de daders de buit gingen verdelen. De vierde verdachte, Bryan G. (26) uit Schiedam, is spoorloos.