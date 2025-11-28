Overvallers roven voor ruim een ton aan sieraden en krijgen jaren cel
Vier mannen hebben jaren cel gekregen voor een overval op juwelier Goudsmid Ooms in Halsteren. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. De vier pleegden de overval op 12 juli 2023. Twee van de mannen pleegden ook een overval in Zeeland en een van hen werd verdacht van een schietpartij voor de Jumbo in Tilburg, maar werd daarvan vrijgesproken.
Het leek wel een film op 12 juli 2023 in Halsteren: vier mannen stopten voor de deur van Juwelier Goudsmid Ooms, drie sprongen eruit en roofden in no time voor ruim een ton aan sieraden. Op hun vlucht schoten ze nog een paar keer in de lucht.
Het moeten dolle minuten zijn geweest bij de juwelier. De taakverdeling van de gemaskerde mannen was duidelijk: eentje was de chauffeur, een had een semi-automatisch wapen en ging bij de deur staan, twee anderen gingen met een moker of een koevoet naar binnen. Ze sloegen de vitrines kapot en namen vele sieraden mee. De schade die ze aanrichtten, bedroeg ook nog eens 25.000 euro.
Toen ze op de vlucht gingen, schoot de man met het vuurwapen nog twee keer in de lucht. Vervolgens gingen de mannen ervandoor. In Lepelstraat wisselden ze de ene gestolen auto voor de andere en ging de vlucht verder naar een woonwagenkamp in Tholen (Zeeland).
DNA gevonden in vluchtauto
De politie vond een moker, een bivakmuts en gestolen oorbellen in de eerste vluchtauto en kon zo uiteindelijk het spoor volgen richting Tholen, waar de mannen werden opgepakt. Op videobeelden van het kamp waren de mannen te zien met tassen.
Shyrano S. (26) uit Amsterdam en Delano H. (27) uit Vlissingen bekenden dat ze de roof hadden gepleegd. Shyrano was met een moker naar binnen gegaan en Delano had met het wapen bij de deur gestaan en in de lucht geschoten. Ahmed O. (24) ontkende dat hij bij de overval was, maar volgens justitie is er DNA van hem gevonden in de vluchtauto. Ook is hij herkend op beelden van het kamp, waar de daders de buit gingen verdelen. De vierde verdachte, Bryan G. (26) uit Schiedam, is spoorloos.
Delano H. stond naast de overval ook terecht voor een schietpartij op 14 mei 2023 voor de Jumbo aan het Bart van Peltplein in Tilburg. Volgens Delano H. ging hij 500 gram hasj kopen, maar justitie houdt hem verantwoordelijk voor een ripdeal.
Kogel via lies naar de knie
Toen Delano H. bij twee andere mannen in de auto stapte, ging het binnen de kortste keren fout. De man op de achterbank trok een mes en joeg vervolgens een kogel door zijn balzak in zijn lies. Die kogel kwam er net boven zijn knie weer uit.
De rechtbank kan echter niet vaststellen of Delano heeft geschoten of zijn vriend die later was ingestapt. En dus wordt Delano H. hiervan vrijgesproken.
Ahmed O. pleegde nog een overval op een juwelier op 2 augustus 2023 in Goes. De juwelier werd met een mes bedreigd en ook hier werden vitrines ingeslagen en voor 70.000 euro aan horloges meegenomen. Op beelden op Dumpert is te zien hoe de mannen vluchtten en een flink deel van de buit moeten achterlaten, omdat ze worden belaagd.
Ahmed O. kreeg met zes jaar cel de hoogste straf voor twee overvallen. Shyrano S. die met een moker bij de juwelier in Halsteren binnenging kreeg 44 maanden cel en Delano H. die met het wapen voor de deur stond kreeg 48 maanden. Bryan G. kreeg ook 48 maanden voor zijn aandeel in de roof in Halsteren.
