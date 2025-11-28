Advertentie
A2 bij Budel weer open na kettingbotsing, verkeer komt langzaam op gang
Vandaag om 16:18 • Aangepast vandaag om 17:40
Een ongeluk op de A2 bij Budel zorgt vrijdagmiddag voor forse vertraging. De snelweg in de richting van Eindhoven is rond half 6 weer vrijgegeven. Er staat nog steeds meer dan een uur file.
Bij de kettingbotsing waren meerdere auto's betrokken. Verkeer in de richting van Eindhoven wordt nog steeds omgeleid via de A73 en A67, via Venlo. Dat geldt vanaf knooppunt Het Vonderen.
