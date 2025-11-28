Navigatie overslaan

A2 bij Budel weer open na kettingbotsing, verkeer komt langzaam op gang

Vandaag om 16:18 • Aangepast vandaag om 17:40
Ongeluk op de A2, omrijden via A73 (Beeld: Rijkswaterstaat).
Ongeluk op de A2, omrijden via A73 (Beeld: Rijkswaterstaat).

Een ongeluk op de A2 bij Budel zorgt vrijdagmiddag voor forse vertraging. De snelweg in de richting van Eindhoven is rond half 6 weer vrijgegeven. Er staat nog steeds meer dan een uur file.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij de kettingbotsing waren meerdere auto's betrokken. Verkeer in de richting van Eindhoven wordt nog steeds omgeleid via de A73 en A67, via Venlo. Dat geldt vanaf knooppunt Het Vonderen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.