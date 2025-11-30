Speelgoed en kleding stapelen zich op: doorgeefwinkel Vlijmen te klein

Twee jaar na de opening van de doorgeefwinkel in Vlijmen barst de zaak uit haar voegen. Het initiatief dat ooit begon als een kleine speelgoed- en kledingbank voor kinderen, helpt inmiddels zo'n negentig arme gezinnen. De voorraadruimte staat vol met dozen en ook volwassenen melden zich steeds vaker voor hulp. Uitbreiding is hard nodig, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wie de doorgeefwinkel binnenstapt, wordt omgeven door een zee van speelgoed. Overal liggen knuffels en spelletjes, kleine auto's, poppenhuizen en puzzels. En rekken hangen vol kleurrijke kinderkleding. “Soms komen kinderen hier, trekken hun jas meteen uit en willen spelen, zo enthousiast zijn ze”, vertelt Miranda, een van de vrijwilligsters. Het idee voor de winkel ontstond uit noodzaak. Voorheen moesten bewoners met een klein budget naar Tilburg of Den Bosch voor speelgoed of kleding, iets wat voor veel gezinnen onmogelijk was. "Er is echt heel veel armoede in de wijk. Wij zagen hoeveel mensen in de problemen zitten. Daar moeten wij iets kunnen doen, dachten we", zegt Francien, die al jaren bij de speelgoedbank in Den Bosch werkt.

In november twee jaar geleden opende de doorgeefwinkel voor het eerst haar deuren. Aanvankelijk werd in de winkel alleen speelgoed aangeboden, maar al snel werd er kinderkleding aan toegevoegd. Francien: “We merkten dat veel mensen ernaar vroegen, want kinderen groeien heel snel uit hun kleding of het gaat eerder kapot door het spelen.” Ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar die in armoede leven en een HeusdenPas hebben, kunnen elke drie maanden nieuwe speelgoed en kleding uitzoeken. De HeusdenPas is een speciale pas van de gemeente waarmee gezinnen financiële steun krijgen.

Per keer krijgen ze twee stuks kleding en twee of drie stuks speelgoed. Dat varieert van goedkope leesboekjes tot dure legosets, en zelfs fietsjes van tientallen euro's. "Dat klinkt voor sommigen misschien als luxe, maar gun die kinderen wat. Ze komen hier niet voor niks", zegt Francien.

“Hier kan hij dingen krijgen die anders te duur zijn.”

De blijdschap van de kinderen en hun ouders doet de vrijwilligers veel. “Een kind maakt het niet uit of iets gebruikt is of nieuw. Het gaat om plezier dat ze ermee hebben,” zegt Miranda. "En je ziet dat ouders opgelucht zijn dat ze iets aan hun kinderen kunnen geven. Dat is waarom we dit doen," vult Francien aan. Een van die ouders vertelt hoe haar 10-jarige zoon sinds de start van de winkel al speelgoed en kleding krijgt. "We hebben de vorige keer een trui en voetbalschoenen meegenomen. Daar is hij heel blij mee, omdat hij nu beter kan voetballen met zijn teamgenootjes." De moeder, die anoniem wil blijven, vertelt hoe belangrijk de winkel voor hen is. "Ik heb te weinig geld om alles te kopen wat hij leuk vindt of nodig heeft. Hier kan hij dingen krijgen die anders te duur zijn en kan hij toch met speelgoed spelen."

"We willen ook volwassenen helpen."

De winkel helpt inmiddels negentig kinderen per drie maanden. Met een speciale bus die door andere wijken en dorpen zoals Drunen rijdt, zijn de afgelopen weken ook gezinnen bereikt die de winkel anders niet kunnen bezoeken of niet van het bestaan weten. "Met de bus hebben we honderd extra kinderen kunnen helpen. Dat is fantastisch", vertelt Miranda.