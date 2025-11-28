Raadspartijen zijn alert op drone-activiteiten boven Eindhoven Airport

Lokale partij Ouderen Appèl stelde deze week raadsvragen naar aanleiding van de meldingen. De partij wil onder meer weten hoeveel dronewaarnemingen zijn gedaan, hoe gemeente, politie, Marechaussee en Defensie samenwerken en welke risico’s er spelen voor vliegveiligheid en openbare orde. Daarnaast zijn ze benieuwd in hoeverre de regio is voorbereid op nieuwe dreigingen en vraagt de fractie aandacht voor de kwetsbaarheid van vitale voorzieningen in Brainport.



Onduidelijke situatie

Volt ziet de meldingen als een nieuwe factor van druk in een omgeving die al zwaar wordt belast door het vliegveld. De partij wijst op mogelijke risico’s voor veiligheid en privacy, maar benadrukt dat publieke informatie over de drones ontbreekt. Volgens Volt is Europese regulering nodig, inclusief de ontwikkeling van gezamenlijke counterdrone-technologie.



Politieke opvolging

Ook 50Plus heeft signalen via inwoners opgevangen en maakt zich zorgen. De partij vindt het moeilijk om te beoordelen of de huidige regels en handhaving voldoende zijn, maar dringt wel aan op duidelijke communicatie richting omwonenden over wat mag en waar zij meldingen kunnen doen. Politieke opvolging sluit de partij niet uit als actie vanuit het Rijk achterblijft.



Onrust voorkomen

De SP erkent dat inwoners drones hebben gezien, maar waarschuwt voor speculatie zolang niet duidelijk is wat er precies gebeurt. Defensie en het Rijk moeten volgens de fractie onderzoeken welke activiteiten plaatsvinden en welke risico’s daarbij horen. De gemeente heeft vooral een communicatieve taak: inwoners feitelijk informeren zonder onrust te creëren.



GroenLinks hoort vaker zorgen over de impact van Eindhoven Airport, maar geen specifieke meldingen over drones. De partij benadrukt dat regels en handhaving bij het Rijk liggen, maar vindt dat de gemeente zorgen moet signaleren en inwoners goed moet informeren. De kwestie raakt volgens GroenLinks aan een bredere discussie over crisisbestendigheid en sociale weerbaarheid.



Duidelijke communicatie

Ook de PvdA kreeg geen directe meldingen binnen, maar maakt zich in bredere zin zorgen over nieuwe veiligheidsdreigingen. De regie ligt volgens de partij bij het Rijk en Defensie, die werken aan protocollen voor drone-incidenten. Wel moet Eindhoven als aandeelhouder van het vliegveld een duidelijke rol spelen in communicatie en voorbereiding, omdat incidenten direct gevolgen kunnen hebben voor omwonenden.