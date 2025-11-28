Huisarts misbruikt patiënte en boeren protesteren: dit gebeurde er vandaag

Van een misbruikte patiënte tot protesterende boeren: dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Een huisarts uit Budel heeft drie jaar lang een verstandelijk beperkte patiënte seksueel misbruikt. De officier van justitie eiste 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De arts gaf toe seks te hebben gehad met de kwetsbare vrouw, die de geestelijke leeftijd van een kleuter heeft. Het slachtoffer raakte zelfs zwanger maar kreeg een miskraam.

Honderden boeren protesteerden vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch tegen nieuwe landbouw- en natuurplannen. Ze zijn het oneens met beperkingen rond stikstof, bestrijdingsmiddelen en grondwater. Commissaris van de Koning Ina Adema toonde begrip voor de emoties maar benadrukte dat oplossingen nodig zijn.

Geert Wilders pleit voor een referendum over het voortbestaan van het dorp Moerdijk, dat moet wijken voor industrie. De PVV-leider bezocht een lokale viswinkel en sprak met verontruste bewoners. Volgens een hoogleraar staatsrecht is een referendum echter mosterd na de maaltijd.

De zieke Rien uit Den Bosch kon onverwacht naar huis nadat de kapotte lift in zijn flat werd gerepareerd. Na maanden in het ziekenhuis is hij weer herenigd met zijn kat Teddy. Als verrassing kreeg hij ook nog een chocoladeletter S van 'Sorry'.

Defensie heeft honderd nieuwe radars aangeschaft die waarschuwen voor naderende drones. De aankoop volgt na recente drone-incidenten boven vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport. De eerste exemplaren worden direct geleverd.