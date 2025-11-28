Mathieu van der Poel onthult zijn veldrijplannen: 13 wedstrijden

Wereldkampioen Veldrijden, Mathieu van der Poel, heeft zijn schema voor komend seizoen bekendgemaakt. 14 december begint hij in het Belgische Namen, daarna volgt Hoogerheide. In 2025 veroverde hij zijn zevende wereldtitel.

In 2025 verbrak Van der Poel het record van de meeste kampioenschappen binnen het veldrijden. Hij evenaarde de Belg Erik de Vlaeminck, die óók zeven keer wereldkampioen veldrijden werd. "Het is geschiedenis, het is een record dat al heel lang stond", zei Van der Poel daarover.

"Als je wielrenner wordt, hoop je toch een keer een wereldtitel te pakken. Maar je kunt je niet voorstellen dat het je zeven keer lukt. Ook voor mij is het nog steeds verbazingwekkend."

Voor het nieuwe seizoen heeft hij inmiddels zijn wedstrijddeelnames bekendgemaakt. Van der Poel is van plan om aan 13 wedstrijden deel te nemen.

Namen, Hoogerheide, Hulst

Als eerste verschijnt hij 14 december aan de start, in het Belgische Namen. Daarna volgt Hoogerheide, op 25 januari, en het Zeeuwse Hulst op 1 februari. Daar kan hij voor de achtste keer wereldkampioen worden.

Behalve in Hulst, Hoogerheide en Namen wil Van der Poel ook deelnemen aan de crossen in Antwerpen, Koksijde, Gavere, Hofstade, Loenhout, Baal, Mol, Zonhoven, Benidorm en Maasmechelen.