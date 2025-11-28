Politie neemt een man (40) mee na vondst overleden vrouw (78)

In een huis aan de Cantecleerstraat in Eindhoven is vrijdagmiddag een overleden vrouw van 78 gevonden. Ze lag op de eerste etage. De politie vermoedt dat het gaat om een misdrijf. Er is een man van 40 aangehouden.

Rond het einde van de middag kwam er een melding van een reanimatie bij de politie binnen. "Alleen mocht de reanimatie niet meer baten", zegt de politie. De vrouw werd dood in het huis gevonden en een man is aangehouden door de politie. Het zou niet om haar partner gaan.

Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet bekend. "Maar we hebben vermoedens dat het om een misdrijf gaat", vertelt de politie. Wat zich precies in het huis heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht.