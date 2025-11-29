Navigatie overslaan

Bewoner raakt gewond bij brand in woning Waalwijk

Vandaag om 06:19 • Aangepast vandaag om 06:37
Bij een onderwoning in Waalwijk brak brand uit. (Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.)
Een bewoner van een huis aan de Meesterluibenstraat in Waalwijk is vrijdagnacht gewond geraakt. Er brak brand uit in het huis. De man kon wel zelf naar buiten vluchten. 

Ambulancepersoneel heeft de man naar het ziekenhuis gebracht. 

Omdat het ging om een onderwoning en er veel huizen geschakeld zijn in de Meersterluibenstraat, rukte de brandweer uit met een extra tankspuitwagen en ook een hoogwerker

De brandweer had de brand snel onder controle. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Hierdoor stonden bewoners stonden samen met hun huisdieren een tijdje op straat.

