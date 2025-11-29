Navigatie overslaan

Arrestant overleden in politiebureau Breda

Vandaag om 10:07 • Aangepast vandaag om 11:59
Ambulances zijn aanwezig bij het politiebureau in Breda in verband met een overleden arrestant. (Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.)
Ambulances zijn aanwezig bij het politiebureau in Breda in verband met een overleden arrestant. (Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.)

Een arrestant is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden bij het politiebureau in Breda. De rijksrecherche onderzoekt de zaak. 

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Vanwege het onderzoek kan de politie nog niet aangeven wat er precies is gebeurd en of de overleden arrestant een man of een vrouw is. 

De Rijksrecherche doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie, onderzoek. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.