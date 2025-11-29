Arrestant overleden in politiebureau Breda

Een arrestant is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden bij het politiebureau in Breda. De rijksrecherche onderzoekt de zaak.

Vanwege het onderzoek kan de politie nog niet aangeven wat er precies is gebeurd en of de overleden arrestant een man of een vrouw is.

De Rijksrecherche doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie, onderzoek. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties.