Willem II-coach gefrustreerd na verlies: 'Geven wedstrijden onnodig weg'

Vrijdagavond ging het in De Vliert al snel mis voor de Tilburgers. FC Den Bosch kwam al vroeg op 2-0, waarna ze het niet meer om konden draaien. FC Den Bosch staat na deze overwinning knap derde. Willem II bungelt momenteel rond de zevende plaats, al staat het allemaal dichtbij elkaar.



Volgens trainer John Stegeman zijn er een aantal terugkerende factoren in het spel van de Tilburgers: "Wij geven onnodig wedstrijden weg en daar baal ik enorm van." Jari Schuurmans gaat daarop door: "De onzekerheid nadat we achter komen moet eruit. Daar wordt veel over gesproken en op getraind."



Gebrek aan spelinzicht

"We maken te veel persoonlijke fouten. Ik kan ze zo allemaal opnoemen, maar ik heb geen zin om namen te noemen. Want uiteindelijk win en verlies je met elkaar", zegt Stegeman. Ook tegen Den Bosch ging er genoeg fout: "Soms zitten er wel dingetjes in kwaliteit. Als je kijkt hoe je balverlies lijdt op het middenveld tegen Den Bosch en hoe je verdedigt bij die eerste goal, dat heeft ook wel te maken met spelinzicht."



Terug naar de Eredivisie?

In de laatste zeven wedstrijden werd er slechts éénmaal gewonnen, van RKC. Aan het begin van het seizoen sprak Willem II uit zo snel mogelijk terug te willen keren in de Eredivisie. Die doelstelling lijkt voorlopig terug de koelkast in te kunnen. "Willem II is normaal een Eredivisieclub, maar dan moet je ook als een Eredivisieclub spelen. En dat doen we momenteel niet", zegt de aanvoerder van de Tricolores. "Uitspraken dat we naar de Eredivisie moeten gaan we niet meer doen. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken en zorgen dat het beter wordt."



Stegeman was aardig gefrustreerd na de wedstrijd in Den Bosch. "Elke week is er wel weer wat dat je moet aanpassen tijdens de wedstrijd om resultaat te halen." Toch ziet hij nog geen grote problemen: "Als we slecht zouden voetballen, zou ik me er zorgen om maken. Maar ik vind niet dat we slecht voetballen." Ook Schuurman hoopt dat het snel beter gaat. "De staf en spelersgroep liggen op één lijn, dus we moeten er samen hard voor werken. Ik kan er niet meer van maken dat we er mom